В Екатеринбурге суд арестовал 50-летнего предпринимателя Андрея Панникова, который протаранил автомобиль бывшей жены, пишет «Комсомольская правда».

Мужчина сел за руль в нетрезвом виде и несколько раз врезался в Hyundai бывшей экс-супруги. Позднее он признал вину, заявив, что не выдержал семейных неурядиц. Мужчина отказался подчиниться сотрудникам полиции, которые приехали на место ДТП. В отношении него был составлен протокол за неповиновение правоохранителям. Напомним, инцидент произошел 23 августа на парковке возле цирка. Повреждения получили и две машины, которые были припаркованы рядом. Бизнесмену грозит лишение прав.

