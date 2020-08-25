В Екатеринбурге иностранные студенты выстроились в гигантскую очередь возле УрФУ

В Екатеринбурге иностранные студенты выстроились в гигантскую очередь возле УрФУ

Сегодня, 11:41ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге возле общежитий на улице Комитерна выстроилась очередь из иностранных студентов Уральского федерального университета, пишет Znak.

Как рассказали изданию в пресс-службе ВУЗа, учащиеся стоят в центр «Звездный», который выдает договора на поселения в общежития и миграционные документы. Их проинформировали заранее о том, что пройдет выдача, но часть студентов пришла раньше. В 08.30 их пустили в здание. Отмечается, что все нормы безопасности при этом соблюдаются.

В общей сложности документы должны получить более 1,2 тысяч человек. Эти студенты во время пандемии не выезжали за пределы города.

Напомним, с конца марта 2020 года все студенты и школьники были переведены на дистанционное обучение. Кроме того, некоторым иностранцам пришлось остаться в России и на лето, так как из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки выезд из страны был ограничен.

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