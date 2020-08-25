В Екатеринбурге иностранные студенты выстроились в гигантскую очередь возле УрФУ

Как рассказали изданию в пресс-службе ВУЗа, учащиеся стоят в центр «Звездный», который выдает договора на поселения в общежития и миграционные документы. Их проинформировали заранее о том, что пройдет выдача, но часть студентов пришла раньше. В 08.30 их пустили в здание. Отмечается, что все нормы безопасности при этом соблюдаются.