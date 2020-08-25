В Екатеринбурге прошла спецоперация по выявлению нелегальных мигрантов

В районе улицы Суходольская работали представители ОВД и Росгвардии.
Как рассказал изданию глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, на территории города проводилась профилактическая операция «Улица». Ее главной целью было выявление правонарушителей, включая нелегальных мигрантов.
Итоги операции будут озвучены позднее.
19 августа стало известно о задержании двух жителей России, которые незаконно ввозили в страну граждан из стран Азии. В общей сложности в страну незаконно проникли 627 человек.