В Нижнем Тагиле на стройку моста через пруд в сентябре завезут металлоконструкции

В Нижнем Тагиле на стройку моста через пруд в сентябре завезут металлоконструкции

Сегодня, 21:17ОбществоФото: пресс-служба мэрии
Вместе с возведением опор моста через Нижнетагильский пруд строители приступят к строительству металлических конструкций, сообщает пресс-служба мэрии.

Руководитель проекта ООО «АльмакорГрупп» Вячеслав Назаров рассказал, что три опоры моста практически готовы. 27 августа начнутся работы по заливке свай на третьей и седьмой опорах. Планируется завершить эти работы в сентябре. Все опоры должны быть завершены в этом году.

Кроме того, строители приступят к строительству металлических конструкций. На специально подготовленную площадку на правом берегу пруда в сентябре-октябре завезут порядка 2000 тонн проката. Здесь же будет производиться укрупненная сборка металлоконструкций.

Также на объекте продолжается работа по устройству насыпи для строительства подъездов к мосту, монтаж ливневой канализации и подготовка площадки для очистных сооружений.

Некоторые предложения, которые вносятся в проект строительства, позволяют существенно сэкономить. Например, изменение схемы энергоснабжения поможет сэкономить около восьми млн рублей. Вместе с тем, появляются и дополнительные мероприятия, которые ранее не были предусмотрены.

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Нижний Тагил
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