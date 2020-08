В Приангарье горячее питание для младших школьников будет бесплатным

В Иркутской области с 1 сентября 2020 года учащиеся школ с первого по четвертый класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Для этих целей из федерального бюджета было выделено больше 600 миллионов рублей, рассказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Также он добавил, что кроме денег из федерального бюджета на питание детей дополнительно будет выделено 225 миллионов из местного бюджета региона. Представители Роспотребнадзора перед началом нового учебного года посетили примерно 900 средних школ по всему региону и оценили пищевые блоки 837 из них как пригодные для организации горячего питания. Еще в 50 среднеобразовательных учреждениях пищеблоков или вовсе нет, или они не соответствуют необходимым требованиям, передает Irksib. «Для учащихся в таких учреждениях образования организуется подвоз горячей еды из базовых школ», – добавил Игорь Кобзев. Также он подчеркнул, что все учащиеся начальной школы смогут получать питание на бесплатной основе - независимо от того, в каких школах они проходят обучение. Отмечается, что в региональном правительстве уже согласовали план по решению проблем с пищеблоками. В 2021 году в школах, которые не получили положительное заключение Роспотребнадзора, отремонтируют или построят новые пищеблоки, соответствующие нужным требованиям. Известно, что в деревнях для школ произведут закупку модульных или мобильных школьных столовых. В предстоящие три года на эти цели пустят около 1,5 миллиардов рублей.

