В сети появилось видео трех ДТП с пешеходами в Нижнем Тагиле

Камеры «Сетей Тагила» зафиксировали три дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Ролик размещен на YouTube-канале «С Тагила».

Первая авария на видео произошла утром 20 августа на перекрестке проспекта Уральского и улицы Удовенко. Девушка шла по пешеходному переходу. В тот момент, когда она переходила дорогу, загорелся зеленый свет, позволяющий водителям начать движение. Автомобиль у края дороги начал движение, а девушка не успела перейти дорогу. В результате машина наехала ей на ногу. Девушка в результате происшествия получила перелом ноги. В Нижнем Тагиле перебегавшая дорогу женщина попала под машину и получила перелом ноги Вторая авария произошла 17 августа вечером на перекрестке улиц Красноармейская и Космонавтов. На видео пешеход переходит дорогу по переходу. Неожиданно один из автомобилей начинает движение и сбивает пешехода. Третье происшествие на видео произошло 24 августа на перекрестке проспекта Мира и улицы Циолковского. Пешеход пытался перебежать дорогу не по пешеходному переходу, а недалеко от него между машин. Первые две полосы от трамвайных путей были заняты автомобилями, а третья была пустая. По последней как раз двигался автомобиль, под колеса которого угодил пешеход. Photo: YouTube-канал «С Тагила» Напомним, 19 августа под колеса автомобиля попал еще один пешеход. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Инцидент произошел на улице Балакинская. В Нижнем Тагиле женщина-пешеход попала под колеса «Лады» и получила перелом лодыжки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter