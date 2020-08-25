«Закрылись навсегда». Чайханы «Инжир» в Нижнем Тагиле больше нет

«Закрылись навсегда». Чайханы «Инжир» в Нижнем Тагиле больше нет

Сегодня, 14:33ОбществоФото: vk.com/inzhirnt
Чайхана «Инжир» в Нижнем Тагиле закрылась навсегда. После ослабления ограничений по коронавирусу заведение не возобновило работу. Слухи о закрытии появились еще весной, однако официально это не подтверждалось.

Информация появилась в группе ресторана в соцсети только 21 августа, когда постоянные гости начали спрашивать почему заведение все еще закрыто.

К сожалению, мы закрылись навсегда. Спасибо вам, что были с нами все эти четыре года,написано в группе во «ВКонтакте».

После указа губернатора Свердловской области, который с 28 марта ограничивал все посещения в общепитах, чайхана закрылась, но работала на доставку. Однако в апреле ресторан убрал и эту услугу. Представители бизнеса подтвердили закрытие. В частности, в беседе с TagilCity.ru директор по маркетингу сети «Ем Сам» Константин Паклин рассказал, что чайхана больше не откроется, но причины этому назвать отказался.

По словам бывших сотрудников, решение о закрытии принято еще четыре месяца назад.

Посетителей и так было немного, а после карантина, когда все на доставку перешли, количество заказов не увеличилось. Подождали недельку и решили, что нужно закрываться,рассказала TagilCity.ru бывшая сотрудница «Инжира».

Напомним, с 18 августа ресторанам и кафе в Свердловской области разрешили возобновить работу.

Сюжеты:
ЭксклюзивКоронавирусНижний Тагил
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