28 млн выделено на приобретение квартир для переселения из аварийного жилья в Тагиле

Всего будет закуплено 16 однокомнатных и двухкомнатных квартир общей площадью не менее 543,6 квадратных метров на любых этажах домов, кроме цокольного, подвального, технического и мансардного.
В жилых помещениях должны быть установлены приборы учета расхода электроэнергии и водоснабжения. Санузлы необходимо оборудовать ванной, унитазом и раковиной. В квартирах должны стоять стеклопакеты, двери и сделана чистовая отделка.
При строительстве дома необходимо использовать современные энергоэффективные материалы. Исполнитель должен передать квартиры в течение пяти рабочих дней с момента заключения контракта.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 8 сентября.
Напомним, на переселение из аварийного жилья в Нижнем Тагиле планируется выделить около 200 миллионов рублей. К концу 2021 года новые квартиры получат более 330 человек.