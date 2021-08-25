Дефицит питьевой воды не грозит Нижнему Тагилу

Дефицит питьевой воды не грозит Нижнему Тагилу
Дефицит питьевой воды не грозит Нижнему Тагилу
Сегодня, 20:03ОбществоФото: 1MI
Несмотря на то, что в Нижнем Тагиле не хватает осадков, город не будет нуждаться в холодном водоснабжении. Об этом заявил начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

По его словам, Черноисточинское водохранилище, из которого жителям Дзержинского района и Гальянки поступает питьевая вода, не испытывает сложностей с наличием воды. Для того, чтобы избежать заливания, ее даже приходится спускать. Также запасов хватает и в Верхне-Выйского водохранилище, сообщает ИА «Все новости».

Для того, чтобы наполнить Тагильский пруд, на Леневском водохранилище тоже незначительно поднимают шандоры и спускают воду. Данный водоем является техническим, он используется для производственных нужд НТМК, УВЗ, Уралхимпласт.

Напомним, в Екатеринбурге из-за аномальной жары случился дефицит воды. Для того, чтобы жизнь горожан была прежней, мэрия приняла решение вновь подключиться к Нязепетровскому водохранилищу, расположенному в Челябинской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
водажараводохранилищехолодная водаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы