Дефицит питьевой воды не грозит Нижнему Тагилу

Несмотря на то, что в Нижнем Тагиле не хватает осадков, город не будет нуждаться в холодном водоснабжении. Об этом заявил начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин.

По его словам, Черноисточинское водохранилище, из которого жителям Дзержинского района и Гальянки поступает питьевая вода, не испытывает сложностей с наличием воды. Для того, чтобы избежать заливания, ее даже приходится спускать. Также запасов хватает и в Верхне-Выйского водохранилище, сообщает ИА «Все новости». Для того, чтобы наполнить Тагильский пруд, на Леневском водохранилище тоже незначительно поднимают шандоры и спускают воду. Данный водоем является техническим, он используется для производственных нужд НТМК, УВЗ, Уралхимпласт. Напомним, в Екатеринбурге из-за аномальной жары случился дефицит воды. Для того, чтобы жизнь горожан была прежней, мэрия приняла решение вновь подключиться к Нязепетровскому водохранилищу, расположенному в Челябинской области. Свердловчане исчерпали собственные запасы воды. Челябинская область придёт на помощь

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