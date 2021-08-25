Дефицит питьевой воды не грозит Нижнему Тагилу

По его словам, Черноисточинское водохранилище, из которого жителям Дзержинского района и Гальянки поступает питьевая вода, не испытывает сложностей с наличием воды. Для того, чтобы избежать заливания, ее даже приходится спускать. Также запасов хватает и в Верхне-Выйского водохранилище, сообщает ИА «Все новости».
Для того, чтобы наполнить Тагильский пруд, на Леневском водохранилище тоже незначительно поднимают шандоры и спускают воду. Данный водоем является техническим, он используется для производственных нужд НТМК, УВЗ, Уралхимпласт.
Напомним, в Екатеринбурге из-за аномальной жары случился дефицит воды. Для того, чтобы жизнь горожан была прежней, мэрия приняла решение вновь подключиться к Нязепетровскому водохранилищу, расположенному в Челябинской области.