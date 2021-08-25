Дочь главврача «скорой» на Урале объявила «охоту на медиков» в Instagram

Дочь главного врача «скорой помощи» в Серове объявила «охоту» на медиков без масок в Instagram. Она записала обращение и выложила на своей странице. Девушка просит пользователей присылать ей фото сотрудников без маски.

При этом девушка обещает награду за помощь. По данным E1, девушка является дочерью главного врача станции скорой помощи Серова Ольги Бец (Лобковской). Сами врачи поясняют, что такой «рейд» является местью за недавнюю прокурорскую проверку, которая прошла после жалоб сотрудников. В результате прокуратурой выявлены нарушения, например, неоплата сверхурочной работы и отсутствие средств индивидуальной защиты. Один из медиков рассказал, что на данный момент только частично оплачена сверхурочная работа. Однако с этого времени в адрес работников начался негатив. Главный врач пообещала всех «уничтожить морально». За один месяц врачи получили 15 выговоров, а также отмечают, что их постоянно унижают во время линеек. Ольга Бец оставила комментарий в Instagram под выложенным постом. Она не уверена, что идея хорошая, но не считает это за месть. Она пояснила, что при мести требовала бы невозможного, но она всего лишь просить исполнять обязанности. По ее словам, менее половины сотрудников «скорой» поставили прививки от коронавируса, не носят маски, а также не пользуются спецодеждой. Напомним, из Североуральска медсестра пожаловалась на то, что в больнице используются просроченные лекарства, а также самогон для дезинфекции. Об отсутствии лекарств вновь сообщила медсестра из больницы Североуральска

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