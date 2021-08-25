Из-за шторма с градом часть жителей Серова осталась без электричества

Из-за шторма с градом часть жителей Серова осталась без электричества
Из-за шторма с градом часть жителей Серова осталась без электричества
Сегодня, 11:47ОбществоФото: 1MI
Сильная гроза прошла в ночь на 25 августа в Серове. Из-за нее несколько частей города остались без электричества.

Оно отсутствует в Новом и Старом поселке, на правом берегу Каквы и на Медянке. Об этом сообщают местные жители в группе «Это Серов, детка» в социальной сети «Вконтакте».

Света нет в местности до сих пор, несмотря на то, что гроза была около 23.00. Жители присылают в социальные сети фото молний и градин.

У жителей одного из домов сильный дождь затопил дом.

По данным МЧС, в Свердловской области 25 августа продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град и ветра с порывами до 25 метров в секунду.

Материалы по теме:
Серовэлектричествограддождьливень
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы