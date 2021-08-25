Из-за шторма с градом часть жителей Серова осталась без электричества

Оно отсутствует в Новом и Старом поселке, на правом берегу Каквы и на Медянке. Об этом сообщают местные жители в группе «Это Серов, детка» в социальной сети «Вконтакте».
Света нет в местности до сих пор, несмотря на то, что гроза была около 23.00. Жители присылают в социальные сети фото молний и градин.
У жителей одного из домов сильный дождь затопил дом.
По данным МЧС, в Свердловской области 25 августа продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град и ветра с порывами до 25 метров в секунду.