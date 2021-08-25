Купол и крест часовни в честь Демидовых освящены за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Купол и крест часовни в честь Демидовых освящены за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
Купол и крест часовни в честь Демидовых освящены за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:36ОбществоФото: TagilCity.ru
Купол воздвигли на строящуюся часовню в честь Демидовых за дворцом культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. На церемонии присутствовал глава города Владислав Пинаев.

Состоялся чин освящения купола и креста строящейся часовни, после чего они были воздвигнуты на часовню. Богослужение совершил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе нижнетагильской епархии.

На церемонии присутствовал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, часовню за ДК «Юбилейный» планируется достроить и открыть к сентябрю 2021 года. Она возводится в честь Демидовых на месте разрушенной Выйско-Никольской церкви.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
церковьДК ЮбилейныйДемидовыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы