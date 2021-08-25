Куратор "Лиза Алерт" Леонов организовал акцию "три билборда" у здания МВД

У здания МВД на Житной улице в Москве прошла акция, направленная на привлечение внимание к закону о геолокации для поиска людей. Куратор проектов “Лиза Алерт” Центра поиска пропавших людей Олег Леонов выставил на улице три автоплатформы с призывами к правоохранителям.

Билборды являются отсылкой к фильму “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”. Как сообщает vz.ru, они призывают обратить внимание на неэффективность закона о геолокации, который должен был серьезно помогать в поисках пропавших, пишет vz.ru На платформы нанесены надписи: “Ежегодно погибают 6000 пропавших людей с включенным телефоном”, “Закон о геолокации принят, но до сих пор не работает”, “Что скажете, шериф?”. В своем Telegram-канале Леонов пояснил, что в фильме “Три билборда на границе Эббинга, Миссури” такой способ стал последней надеждой на то, чтобы достучаться до властей. Сейчас эту попытку предпринял организатор кампании. Леонов рассказал, что он неоднократно обращался к министру МВД Владимиру Колокольцеву с требованием довести до личного состава сведения о том, что принятый закон разрешает сотрудникам силовых структур сообщать добровольцам данные о местонахождении пропавших. Однако в реальности этого не происходит. “Каждый день, когда закон не работает, стоит нам жизней”, - заявил Леонов. По его словам, эффективная работа с данным законом не просто необходима для совершенствования системы поисковых работ - она поможет сохранить жизни тысячам пропавших людей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter