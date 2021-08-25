Министр общественной безопасности выехал на место пожара под Первоуральском

Министр общественной безопасности выехал на место пожара под Первоуральском
Министр общественной безопасности выехал на место пожара под Первоуральском
Сегодня, 21:09ОбществоФото: 1MI
На место масштабного лесного пожара под Первоуральском выехал министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Соответствующее поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На данный момент был эвакуирован коллективный сад № 82. Для этой цели на место ЧП было направлено два автобуса. Теперь происходит вывоз детей и персонала из лагеря «Лесная сказка», сообщает Ура.ру со ссылкой на департамент информполитики региона. Также подготавливается эвакуация коллективного сада № 79 и психоневрологического диспансера.

На место инцидента вместе с Кудрявцевым выехал и мэр Первоуральска Игорь Кабец.

Напомним, на данный момент в санатории находятся 75 человек, в том числе 45 детей.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевпожарэвакуацияпожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы