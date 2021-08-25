На рынок выходит новая бесплатная кредитная СберКарта

Зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что эксперты банка определили 3 ключевых направления трат россиян с использованием кредитных карт. Это продукты питания, одежда и товары для дома. Если раньше кредитная карта использовалась в основном для совершения крупных покупок, то сейчас она превратилась в удобный финансовый инструмент для ежедневных расчетов. Более того, эти расчеты могут быть выгодными, если у карты достаточно длинный грейс-период.