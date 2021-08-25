На рынок выходит новая бесплатная кредитная СберКарта

В пресс-службе банка сообщили, что у владельцев новых карт будет несколько весомых преимуществ, а главное из них — это возможность вернуть деньги без уплаты процентов в течение длительного срока. 120 беспроцентных дней отсчитываются с каждого 1-го числа нового месяца. Об этом пишет gazeta.ru.
Если за время грейс-периода не удалось погасить задолженность, то ставка за использование кредитных средств составит 17,9% годовых. При этом ставка одинаковая и для покупок, и для снятия денег. Если же покупки совершаются в СберМегаМаркете, то ставка составляет всего 9,8%. Оформление и обслуживание новой карты для клиента бесплатное.
Зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что эксперты банка определили 3 ключевых направления трат россиян с использованием кредитных карт. Это продукты питания, одежда и товары для дома. Если раньше кредитная карта использовалась в основном для совершения крупных покупок, то сейчас она превратилась в удобный финансовый инструмент для ежедневных расчетов. Более того, эти расчеты могут быть выгодными, если у карты достаточно длинный грейс-период.
Царев отметил, что 120 дней без процентов можно использовать не только для выгодных покупок. С его помощью можно приумножить собственные деньги, например сделав краткосрочный вклад.
«Грейс-период по нашей карте работает очень просто: начинается каждый месяц и гарантирует клиентам минимум 3 месяца на возврат долга без процентов. Для нас было важно создать удобный кредитный продукт с прозрачными и предсказуемыми условиями», — заявил заместитель председателя банка.
Также, по его словам, даже если клиент не пользуется беспроцентным периодом, то для него эта карта также выгодна. С ее помощью можно покупать товары в СберМегаМаркете и в категории «Здоровье» со ставкой всего 9,8%.