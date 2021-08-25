О причинах проведения выставки в цирке рассказала команда Уральской биеннале

О причинах проведения одной из выставок Уральской биеннале в екатеринбургском цирке рассказали организаторы мероприятия. Они уверены, что такое решение станет первым шагом к обсуждению того, какой в будущем будет площадка.

Инсталляции и обширная программа будут представлены в цирке со 2 по 25 октября. Организаторы рассказали на своей странице в Instagram, что заметили привлечение внимания к площадке художников, а в частности к проблеме эксплуатации и жестокого обращения с животными. Также организаторы отмечают, что также не поддерживают насилие. В посте команда пишет, что для проведения мероприятий всегда выбираются сложные и неожиданные площадки. Иногда они находятся в плачевном состоянии и с неопределенным будущим. По словам организаторов, благодаря биеннале публика впервые посещала выбранные пространства и начинала думать про их будущее. Цирк — неоднозначное и по-своему проблематичное место, и мы ставим перед собой задачу осмыслить его в различных общественных и культурных контекстах. Искусство всегда действовало и будет действовать таким образом — оно служит проводником изменений, пишут организаторы. Напомним, ранее художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина выступила против проведения биеннале на площадке екатеринбургского цирка, отметив, что она против насилия над животными. Кроме того, она запустила флешмоб против мероприятия. Сама девушка отказалась в нем участвовать. Тагильская художница организовала акцию против проведения биеннале в здании цирка

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