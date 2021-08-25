Полностью локализован пожар у деревни Хомутовка под Первоуральском

Пожар рядом с деревней Хомутовка под Первоуральском был полностью локализован. Планируется, что в скором времени спасатели локализуют огонь и на Волчихе. Об этом на своей личной странице в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также пожарные обнаружили очаг возгорания. Стало известно, что это был поджог. Неизвестный развел костер, но не потушил его. В связи с этим Куйвашев попросил правоохранителей расследовать данный случай. Не знаю, что теперь чувствует человек, из-за безалаберности и безответственности которого спасатели сутками не спят,отметил губернатор. Он также сказал, что виновники будут найдены. Напомним, из-за пожара спасатели эвакуировали дачников и готовились к эвакуации людей из санатория-профилактория «Лесная сказка». Садоводов вывезли на двух автобусах. Из-за пожара под Первоуральском эвакуируют садоводов и людей из санатория

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