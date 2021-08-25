Пожаловавшейся Путину работнице Рефтинской птицефабрики вернули стул

Сотруднице цеха переработки мяса, которая боролась за право работать сидя и написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, вернули стул. Руководство решило провести эксперимент и посмотреть, в каком положении сотрудники будут работать лучше — стоя или сидя.

После сообщений в СМИ, руководство дало сотруднице послабление. Сама женщина говорит, что стоя за смену она обрабатывала 300 килограмм мяса, а сидя нарезает на 60 килограмм больше. Она пояснила, что стул дали еще одной работнице, чтобы посмотреть на эффективность труда. Итоги эксперимента руководство подведет через пару месяцев, пишет Ура.ру. Напомним, сотрудница птицефабрики посчитала, что руководство ущемило ее трудовые права, отобрав стул. Она обошла все возможные инстанции и даже написала письмо Путину. Однако проверки не выявили нарушение законодательства. Из-за отобранного стула сотрудница птицефабрики «Рефтинская» написала письмо Путину

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