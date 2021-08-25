Пропавшего по пути на работу мужчину разыскивают в Нижнем Тагиле

Пропавшего по пути на работу мужчину разыскивают в Нижнем Тагиле
Пропавшего по пути на работу мужчину разыскивают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:04ОбществоФото: 1MI
Уехавшего на работу 12 августа и пропавшего Ивана Николаевича Беляева ищет тагильская полиция. Он занимался реабилитационным центром для зависимых лиц на улице Кузнецкого, 25.

Беляев родился в Челябинской области 22 марта 1994 года. В Тагиле он проживал он том же самом центре, где и работал.

12 августа он позвонил коллегам и сообщил, что едет в Дзержинский район, но там не появился и перестал выходить на связь. В Челябинской области он тоже не появлялся.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавый. В день пропажи был одет в камуфлированную ветровку, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто знает, где может находиться Беляев, просят позвонить в дежурную часть по телефону (3435)97-68-02, либо в группу розыска (3435) 97-68-59.

Фото:МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, 21 августа в Николо-Павловске пропал 33-летний Антон Скорев. Он нуждается в медицинской помощи.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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