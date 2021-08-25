Путин рассказал членам партии ЕР о собственных инициативах для народной программы

По информации nashgorod.ru, одна из инициатив - материальная поддержка определенных слоев населения. В их число входят военнослужащие, курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов. По этой программе им планируется единовременно выплатить по 15 тысяч рублей. Также он распорядился заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах.
Кроме того, президент выделил проблему незащищенности населения, получающего соцвыплаты. Он предложил законодательно запретить кредиторам обращать взыскание на эти средства.
“Причем сделать это нужно, что называется, задним числом. То есть средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть”, - отметил президент.
Членам партии ЕР также нужно будет учесть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья. Путин уже поддержал новую программу расселения. На это будет выделено 45 млрд рублей из федерального бюджета.
Президент страны также обратил внимание на проблему лесных пожаров. На их ликвидацию будет выделено 24 млрд рублей.
“Одно из важных направлений здесь – создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения”, - отметил Путин.
Не обошли стороной и один из самых важных проектов партии “Единая Россия” - развитие села. Глава страны всецело поддерживает инициативу и считает важным помочь фермерам и предпринимателям в сельской местности.
К слову, народная программа партии ЕР состоит из двух разделов. В первом говорится о повышении благосостояния граждан, создании новых рабочих мест, мерах поддержки разных категорий граждан, охране их здоровья, развитии регионов, образовании, экологии и т.д. Во втором же разделе говорится об обеспечении стабильности и конкурентоспособности страны, решении проблем неравенства регионов, развитии перспективных отраслей и сельских территорий.
Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что программа будет рассчитана на пять лет. Контролем по выполнению ее пунктов будут заниматься не только представители партии, но и жители страны, ставшие соавторами программы.
В Свердловской области в народную программу поступило 285 тыс. предложений. Их собирали депутаты всех уровней на встречах с избирателями. С 17 июля в регионе провели более 1 500 встреч. А более 100 тыс. предложений свердловчане внесли через общественные приемные партии. Об этом рассказал секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.
“Свердловчан волнует проблема благосостояния: на фоне роста цен снизились реальные доходы. Люди предлагают ввести ежегодную индексацию пенсий и социальных пособий, разработать меры по трудоустройству людей с инвалидностью, ввести региональные и федеральные доплаты уязвимым категориям в беззаявительном порядке, предоставлять бесплатное либо льготное жилье многодетным семьям и многое другое. На втором месте – вопросы создания комфортных условий для жизни, комфортная среда.
Далее в рейтинге тем: образование, здравоохранение, развитие экономики, культура, ЖКХ. В сельской местности люди переживают из-за нехватки врачей, говорят о необходимости привлекать квалифицированные кадры в школы”, - отметил он.