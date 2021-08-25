Путин рассказал членам партии ЕР о собственных инициативах для народной программы

По информации nashgorod.ru, одна из инициатив - материальная поддержка определенных слоев населения. В их число входят военнослужащие, курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов. По этой программе им планируется единовременно выплатить по 15 тысяч рублей. Также он распорядился заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах.