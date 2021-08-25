Родственников ветерана ВОВ просят связаться с поисковиками из Нижнего Тагила

Николай Полуектов родом из села Горбуново под Нижним Тагилом. Бойца 1910 года рождения призвали на фронт в Нижнетагильском РВК. Тагильчанин получил звание младшего сержанта. Нёс службу в 1-й гвардейской мотострелковой дивизии 43-й армии. Солдат был женат на Ивановой Александре Владимировне.