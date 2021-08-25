Родственников ветерана ВОВ просят связаться с поисковиками из Нижнего Тагила

Родственников ветерана ВОВ просят связаться с поисковиками из Нижнего Тагила
Родственников ветерана ВОВ просят связаться с поисковиками из Нижнего Тагила
Сегодня, 15:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Представители поискового отряда «Тризна» разыскивают родных погибшего в Калужской области в годы Великой отечественной войны Полуектова Николая Васильевича.

Родственники ветерана предположительно должны проживать в Нижнем Тагиле и окрестностях. Останки солдата были обнаружены 20 июля в время раскопок на территории поселения Крапивка Износковского района Калужской области.

По словам представителей «Тризны», всего было обнаружено десять останков, а также три воинских смертных медальона уставного образца.

Фото:группа поискового отряда "Тризна" во "Вконтакте"

Николай Полуектов родом из села Горбуново под Нижним Тагилом. Бойца 1910 года рождения призвали на фронт в Нижнетагильском РВК. Тагильчанин получил звание младшего сержанта. Нёс службу в 1-й гвардейской мотострелковой дивизии 43-й армии. Солдат был женат на Ивановой Александре Владимировне.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о родных Николая Полуектова, просят связаться с нижнетагильскими коллегами «Тризны» - представителями поискового отряда «Ратник». Номера телефонов для связи: 8 (900) 205-87-61, 8 (953) 005-23-89.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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