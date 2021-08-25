Родственников ветерана ВОВ просят связаться с поисковиками из Нижнего Тагила

Родственники ветерана предположительно должны проживать в Нижнем Тагиле и окрестностях. Останки солдата были обнаружены 20 июля в время раскопок на территории поселения Крапивка Износковского района Калужской области.
По словам представителей «Тризны», всего было обнаружено десять останков, а также три воинских смертных медальона уставного образца.
Николай Полуектов родом из села Горбуново под Нижним Тагилом. Бойца 1910 года рождения призвали на фронт в Нижнетагильском РВК. Тагильчанин получил звание младшего сержанта. Нёс службу в 1-й гвардейской мотострелковой дивизии 43-й армии. Солдат был женат на Ивановой Александре Владимировне.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о родных Николая Полуектова, просят связаться с нижнетагильскими коллегами «Тризны» - представителями поискового отряда «Ратник». Номера телефонов для связи: 8 (900) 205-87-61, 8 (953) 005-23-89.