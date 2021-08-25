Рост ненефтегазовых доходов бюджета РФ составил 16,5%

За первое полугодие 2021 года рост нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ составил 1,058 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цифра увеличилась на 16,5%.

Эта информация обозначена в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь — июнь 2021 года, отметил ТАСС, ссылаясь на документ, сообщает издание 360tv.ru. Также отмечен рост нефтегазовых доходов на 1,115 трлн руб. или на 41,9%. При этом общий объем доходов бюджета России за обозначенный период достиг 11,256 трлн руб. Это 60% от прогнозируемых показателей и на 23,9% больше, чем в прошлом году. По мнению специалистов Счетной палаты, наибольшее превышение доходов зафиксировано по НДС. К этой же категории отнесли налог на добычу полезных ископаемых на нефть, дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и доход от управления средствами ФНБ. Высокие показатели продемонстрировали вывозные таможенные пошлины на природный газ, сбор по утилизации и платежи по возмещению вреда.

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