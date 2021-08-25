Суд обязал Игоря Шкрадюка вернуть 300 тысяч рублей за экоэкспертизу в Баранчинском

Эксперт из «Центра охраны дикой природы» Игорь Шкрадюк проиграл суд и теперь должен вернуть 300 тысяч рублей за некачественно сделанную экспертизу по Волковскому карьеру для инициативной группы из поселка Баранчинский.

Ярославский эксперт должен был провести ряд независимых исследований для решения спорных вопросов по строительству карьера на Волковском месторождении возле поселка Баранчинский. Истцом в суде выступило общественное движения «Гражданский патруль», так как деньги, выделенные Шкрадюку, УГМК переводила на счет ОД. На мой взгляд, та работа, которую жители Баранчинского поручили эксперту, была выполнена не должным образом. Экспертиза была сделана не по полной проектной документации, так как Шкрадюку не удалось запросить ее в полном объеме. И сделана она была с большим опозданием. По моему мнению, он ее начал делать тогда, когда получил от меня претензию по возврату денежных средств,рассказал TagilCity.ru председатель общественного движения «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. «Где деньги — неизвестно». Баранчинцы не получили от ученого заявленных экоэкспертиз По словам Антонова, когда на суде подняли этот вопрос, юрист Шкрадюка сказал, что в договоре, заключенном между «Гражданским патрулем» и экспертом, нет пункта о качестве выполняемых работ. То есть, условно говоря, можно было нанять студента, который бы написал некоторое количество страниц и назвал бы это экспертизой. И я, как руководитель организации, должен был бы это принять. Так как исполнитель не несет ответственности за качество исполнения. Меня такой подход со стороны уважаемого эксперта очень удивил,рассказал Ростислав Антонов. Теперь, по решению суда, Игорь Шкрадюк должен вернуть 300 тысяч рублей, заплаченные ему за экспертизу. По мнению Антонова, эти деньги должны пойти дальше на защиту экологии Баранчинского. Также хочу отметить, что когда мы начинали работать с Шкрадюком в декабре 2020 года, никто не ожидал такого поворота событий. Мы рассчитывали на объективное сотрудничество с экспертом, что он выполнит все взятые на себя обязательства. Мне бы хотелось, чтобы он все-таки продолжал помогать жителям Баранчинского, но не таким образом, а с пользой,сообщил председатель ОД. Напомним, тагильчанка Алена Шулепова стала членом инициативной группы жителей поселков Баранчинский, Орулиха и коллективных садов № 8 на стадии сбора средств для проведения независимой экологической экспертизы. Девушка вызвалась «помочь» своей подруге Алисе Косаревой, семья которой или она сама является владелицей сада в СНТ № 8. Завоевав доверие жителей, Шулепова продолжила сбор денег, открыв для этого на свое имя электронный кошелек. Также она занималась поиском экспертов, заключением договоров и другими финансовыми вопросами. В последствии девушку исключили из инициативной группы за потерю доверия. Однако Шулепова вернула обратно лишь малую часть собранных денег. Именно она заключала договор с Игорем Шкрадюком на 300 тысяч рублей. Однако, по словам активистов из Баранчинского, позже эксперт признался, что отдал эти деньги обратно Шулеповой. «Мы все ей поверили». Как баранчинцы лишились части собранных денег на экоэкспертизу

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