Выжившая в ДТП под Саратовом трехлетняя девочка отправлена в Екатеринбург

Трехлетняя девочка, которая выжила в массовом ДТП под Саратовом, отправлена самолетом санавиации в Екатеринбург. Она находится под сопровождением медиков. Рейс вылетел из Вольска утром 25 августа.

Специалисты минздрава — анестезиологи, реаниматологи, комбустиологи и другие специалисты — круглые сутки давали консультации врачам по тактике лечения. Состояние девочки удалось стабилизировать, пишет Е1 со ссылкой на саратовского министра здравоохранения. Он отметил, что глава свердловского минздрава Андрей Карлов обратился с просьбой о транспортировке девочки домой. Для этого был получен воздушный коридор, продуман маршрут, а также предусмотрена дозаправка. Девочка будет доставлена в детскую больницу № 9. По словам главного врача Саратовской областной детской больницы Михаила Свинарева, лечение будет длительным. Напомним, ДТП на саратовской трассе произошло 20 августа. Lada Largus влетела в два грузовика. В машине находилась семья начальника отдела ведения реестра МУГИСО Галины Пухачевой, ее мама, муж, двое сыновей 10 и 16 лет, а также трехлетняя девочка. В живых осталась только девочка. После смерти чиновницы свердловского МУГИСО и ее семьи в ДТП возбуждено дело

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