За три дня жители Екатеринбурга отправили 6,2 млн лже-сотрудникам банков

За три дня жители Екатеринбурга отправили 6,2 млн лже-сотрудникам банков
За три дня жители Екатеринбурга отправили 6,2 млн лже-сотрудникам банков
Сегодня, 13:22ОбществоФото: 1MI
Мошенники за три дня с 23 по 25 августа похитили у жителей Екатеринбурга 6,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

24 августа в полицию обратился 61-летний местный житель. Он заявил о том, что в отношении него совершены мошеннические действия. Сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей, сказано в сообщении.

Мужчина рассказал, что ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они под разными предлогами уговаривали мужчину перевести средства на «безопасные счета».

Пострадавший поверил злоумышленникам и снял со своего счета 2,6 миллиона рублей. После этого через банкомат он перевел средства. Кроме того, неизвестные убедили мужчину оформить на себя два кредита на миллион рублей. Деньги он также перевел на счета злоумышленников.

Подобные эпизоды произошли в Ленинском, Октябрьском и Чкаловском районах города.

Напомним, в мошенники работают в разных городах, в том числе и Нижнем Тагиле. Каждый гражданин может самостоятельно защитить себя от них. Как это сделать узнало TagilCity.ru.

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Екатеринбург
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