За убийство десятков миллионов пчел уральцы требуют с бизнесмена почти 9 млн

Более 30 владельцев пчеловодческих хозяйств в Шалинском районе готовятся подать иск в суд к местному сельхозпредприятию за гибель нескольких десятков миллионов насекомых. В общей сложности пчеловоды требуют около девяти миллионов рублей.

Причиной гибели насекомых стала обработка полей ядохимикатами в ближайших селах, пишет Е1. Житель села Платоново Павел потерял около 1,5 миллиона насекомых. Для него пчеловодство является источником дохода. У него было 12 семей (ульев), в каждой из них около сотни тысячи рабочих пчел. Они все погибли. По его словам, произошло это 17 июня 2021 года. В тот день местное агропредприятие «Луч» с 15.00 до 20.00 проводило обработку своих рапсовых полей при помощи ядохимикатов. Павел утверждает, что пасечников об этом не предупредили. По инструкции обработка в такое время допустима, если ветер не больше одного-двух метров в секунду. В тот день порывы ветра были от 8 до 14 метров в секунду. Это не голословное утверждение, мы потом сделали запрос в Гидрометеоцентр, говорит Павел. Распыление химикатов проводилось на горе, которая возвышается над селами, а ветер разнес вниз ядовитые вещества. В результате люди обратились с заявлением в полицию. Директор предприятия сразу после этого сообщил, что причиной гибели стала обработка полей препаратами. Он объяснил, что применялись гербициды от сорняков, которые не опасны для насекомых. Однако пчеловоды отправили насекомых на экспертизу. Экспертами был обнаружен фипранил, являющийся ядовитым препаратом для борьбы с насекомыми-вредителями. Обращение прокуратура переслала в Россельхознадзор. Ведомством была проведена проверка, которая выявила нарушения. Пчеловоды получили ответ, что предприятие было наказано административным штрафом. В общей сложности пострадали 35 хозяйств. На данный момент они подготавливают иск в суд. По словам Павла, стоимость одной семьи пчел составляет порядка 10 тысяч рублей. У кого-то из пчеловодов было 6 семей, у кого-то — 20. Одна семья способна принести около 30-40 килограммов меда, а некоторые специалисты добиваются 60. Один килограмм меда пчеловоды сбывают за 500 рублей. Так и рассчитывается ущерб. Предприятие, из-за которого пчелы погибли, занимается выращиванием рапса. Это растение ядом опрыскивается 4-6 раз за сезон. Напомним, недавно екатеринбуржцы и тагильчане жаловались на нашествие ос. Осы атаковали тагильских садоводов

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