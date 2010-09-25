Бесплатно оздоровить детей в санаториях предлагают тагильчанам
25 сентября 2010, 10:18ОбществоОльга
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Бесплатно оздоровить детей в санаториях предлагает управление соцзащиты Тагилстроевского района. Управление готово выдать путевки для детей в возрасте от 6-ти до 15-ти лет.
Так, можно бесплатно оздоровить своего ребенка в санаториях «Курьи» и«Руш» с 4-го октября, в верхневьинском «Зеленом мысе» с 15-го октября, ив «Руше» с 29-го октября. Везде организован процесс обучения. Запутевками можно обращаться по адресу: Металлургов, 16, кабинет 4. Присебе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, его копию, справкуот врача для получения путевки на ребенка. Все подробности можноуточнить по телефону 32-91-80.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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