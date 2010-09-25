Городскому Союзу женщин придадут официальный статус
25 сентября 2010, 09:59ОбществоОльга
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Городскому Союзу женщин придадут официальный статус. Такое предложение внесла на встрече с активом Союза глава Нижнего Тагила Валентина Исаева.
Официальный статус позволит общественной организации получать гранты, координировать деятельность женсоветов на предприятиях. Приоритетными в работе Союза должны стать вопросы занятости женщин, снижения количества абортов, помощь семьям в устройстве детей в детские сады, поддержка женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, считает Валентина Исаева.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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