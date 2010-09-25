Городскому Союзу женщин придадут официальный статус

Официальный статус позволит общественной организации получать гранты, координировать деятельность женсоветов на предприятиях. Приоритетными в работе Союза должны стать вопросы занятости женщин, снижения количества абортов, помощь семьям в устройстве детей в детские сады, поддержка женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, считает Валентина Исаева.