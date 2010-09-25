Нового главу свердловского ГУВД представит министр Рашид Нургалиев
25 сентября 2010, 09:38ОбществоОльга
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Нового главу свердловского ГУВД Михаила Бородина в Екатеринбурге представит министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Он приедет на Средний Урал в понедельник, 27-го сентября.
Также возможен визит заместителя главы МВД Евгения Школова, сообщает «Уралинформбюро». Ожидается, что гости также примут участие во Всероссийском семинаре глав филиалов Национального центрального бюро Интерпола.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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