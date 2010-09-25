Одноцентовую монету продали почти за 2 миллиона долларов
25 сентября 2010, 09:16ОбществоОльга
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Монета достоинством в один цент была продана на аукционе в Нью-Джерси за 1 миллиона 700 тысяч долларов. Такая высокая стоимость лота объясняется уникальностью монеты − дело в том, что цент, отчеканенный в 1943 году на Денверском монетном дворе, был ошибочно отлит из бронзы, а не из оцинкованной стали, как это было принято в то время.
Во время Второй мировой войны монеты отливались из оцинкованной стали,чтобы сохранить медь, являющуюся основной составляющей бронзы, длявоенной промышленности. Однако по ошибке, произошедшей на монетномдворе, цент с изображением Авраама Линкольна отлили из медного сплава.Считается, что проданная монета является единственной в своем роде,передает Лента.Ру. Покупателем цента стал некий бизнесмен с юго-западаСША. Ожидается, что средства, вырученные от продажи цента, пойдут наблаготворительные цели.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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