Одноцентовую монету продали почти за 2 миллиона долларов

Во время Второй мировой войны монеты отливались из оцинкованной стали,чтобы сохранить медь, являющуюся основной составляющей бронзы, длявоенной промышленности. Однако по ошибке, произошедшей на монетномдворе, цент с изображением Авраама Линкольна отлили из медного сплава.Считается, что проданная монета является единственной в своем роде,передает Лента.Ру. Покупателем цента стал некий бизнесмен с юго-западаСША. Ожидается, что средства, вырученные от продажи цента, пойдут наблаготворительные цели.