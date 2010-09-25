Пожаловаться на полицию можно будет по единому бесплатному номеру

Выступая на совещании по вопросам правоохранительной деятельности, он подчеркнул, что номер 02 известен всем, но нужен общедоступный телефон, чтобы сообщать о бездействии полиции, нарушении ее сотрудниками прав граждан или случаях непринятия должных мер по их заявлениям, - подчеркнул Дмитрий Медведев. «Я поручаю МВД и Минкомсвязи проработать вопрос о создании единого колл-центра, - заявил Медведев. - Это должна быть бесплатная услуга, звонок в этот колл-центр должен быть возможен излюбой точки России». Президент России выразил уверенность, что это «будет способствовать укреплению правопорядка в органах полиции».