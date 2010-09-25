Сайт ГИБДД Свердловской области подвергся хакерской атаке
25 сентября 2010, 09:42ОбществоОльга
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Сайт ГИБДД Свердловской области ugibddso.ru в настоящее время заблокирован, однако в ведомстве не связывают это со всплеском общественного интереса к сайту в связи с вызвавшими резонанс фотографиями с мест ДТП.
23 сентября вечером началась DDoS-атака, которая могла привести к проблемам на сервере, где размещен сайт, и нарушить работу размещающихсятам же сайтов. В связи с этим компанией, предоставляющей хостинг, было принято решение изменить DNS-запись для данного сайта, и в настоящее время сайт заблокирован для доступа, говорится в сообщении ГИБДД.
Как отмечает «Интерфакс», в четверг гражданские активисты обратились к руководству МВД России с просьбой отреагировать на появление на официальном сайте Свердловского ГИБДД фотографий ДТП с телами погибших.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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