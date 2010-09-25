Сайт ГИБДД Свердловской области подвергся хакерской атаке

23 сентября вечером началась DDoS-атака, которая могла привести к проблемам на сервере, где размещен сайт, и нарушить работу размещающихсятам же сайтов. В связи с этим компанией, предоставляющей хостинг, было принято решение изменить DNS-запись для данного сайта, и в настоящее время сайт заблокирован для доступа, говорится в сообщении ГИБДД.