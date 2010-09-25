«Симсоны» - самый успешный телевизионный бренд в истории

Продажи DVD-дисков, игрушек, футболок и других товаров с символикой сериала принесли его создателям 8 миллиардов долларов. Напомним, что показ первой серии мультфильма состоялся в декабре 1989 года. Вторым успешным проектом признан детский сериал «Улица Сезам». Наибольший успехв будущем, по мнению аналитиков, ожидает сериал Lost.