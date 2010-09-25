«Симсоны» - самый успешный телевизионный бренд в истории
25 сентября 2010, 09:09ОбществоОльга
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Самым успешным телевизионным брендом за всю историю существования индустрии признали мультсериал «Симпсоны». Об этом пишет британская газета The Guardian.
Продажи DVD-дисков, игрушек, футболок и других товаров с символикой сериала принесли его создателям 8 миллиардов долларов. Напомним, что показ первой серии мультфильма состоялся в декабре 1989 года. Вторым успешным проектом признан детский сериал «Улица Сезам». Наибольший успехв будущем, по мнению аналитиков, ожидает сериал Lost.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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