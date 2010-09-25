Совет творческих студентов появится в Нижнем Тагиле

Подобное студенческое объединение в Нижнем Тагиле было лет 20 назад. Какрассказала корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» руководитель Совета творческих студентов Светлана Яковлева, сегодня представители разных учебных заведений общаются редко, между тем они могут стать серьезной движущей силой.

По замыслу организаторов, совет творческих студентов будет генерировать идеи акций, перфомансов, молодежных спектаклей и реализовывать их на уровне города, а не отдельно взятых ВУЗов и профучилищ, отметила Светлана Яковлева. Всех, кто полон идей и хочет что-то изменить, приглашают на первое собрание Совета творческих студентов. Оно состоится 25-го сентября, в субботу в 16 часов, в городском Дворце молодежи по адресу Пархоменко, 37.