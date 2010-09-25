Специалисты сестринского дела обсудят профессиональную этику и повышение качества жизни пациентов

Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в управлении здравоохранения, специально для участия в конференции в Нижний Тагил приедет главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО по управлению сестринской деятельностью Ирина Левина. Она выступит с докладом: «Теория комфорта как новое направление в повышении качества жизни пациентов». А преподаватели медицинского училища №5 обсудят с участниками конференции основы профессиональной этики.