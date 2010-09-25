Специалисты сестринского дела обсудят профессиональную этику и повышение качества жизни пациентов
25 сентября 2010, 09:53ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
30 сентября в Нижнем Тагиле пройдет городская конференция для специалистов сестринского дела. В ней примут участие около четырехсот представители всех лечебно-профилактических учреждений города.
Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в управлении здравоохранения, специально для участия в конференции в Нижний Тагил приедет главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО по управлению сестринской деятельностью Ирина Левина. Она выступит с докладом: «Теория комфорта как новое направление в повышении качества жизни пациентов». А преподаватели медицинского училища №5 обсудят с участниками конференции основы профессиональной этики.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей