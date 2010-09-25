У приюта для бездомных животных наконец-то появилось здание

Домом для бродячих животных станет здание на улице Фестивальная, раньше принадлежавшее ПОПАТ, рассказала корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» руководитель организации «Надежда» Татьяна Гавриш. Двухэтажный приют в будущем вместит медицинский кабинет, вольеры для собак, отделение содержания для кошек, склад для кормов. Но пока в приюте нет даже холодной воды. Правда, уже есть первые поселенцы – два щенка. В ближайшее время здесь же поселятся кошки.