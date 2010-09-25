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У приюта для бездомных животных наконец-то появилось здание
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У приюта для бездомных животных наконец-то появилось здание

25 сентября 2010, 10:29ОбществоОльга
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