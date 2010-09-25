У приюта для бездомных животных наконец-то появилось здание
У приюта для бездомным животных наконец-то появилось здание. Около года активисты нижнетагильского благотворительного фонда помощи бездомным животным «Надежда» ждали, когда исполнится их главная мечта. Наконец она сбылась – здание для приюта наконец-то выделено.
Домом для бродячих животных станет здание на улице Фестивальная, раньше принадлежавшее ПОПАТ, рассказала корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» руководитель организации «Надежда» Татьяна Гавриш. Двухэтажный приют в будущем вместит медицинский кабинет, вольеры для собак, отделение содержания для кошек, склад для кормов. Но пока в приюте нет даже холодной воды. Правда, уже есть первые поселенцы – два щенка. В ближайшее время здесь же поселятся кошки.
Чтобы было куда расселять постояльцев приюта, нужно как можно быстрее отремонтировать несколько комнат и построить вольеры для собак, рассказала Татьяна Гавриш. А для этого пятерым активистам «Надежды» очень нужна помощь. Все, кто может и хочет помочь дарить надежду четвероногим друзьям, могут звонить Татьяне Гавриш по телефону 8-912-200-96-33.
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