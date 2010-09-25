Уралхимпласт подписал ряд перспективных контрактов на ICIF-2010
Уралхимпласт принял участие в Международной выставке химической промышленности и оборудования «ICIF-2010», проходившей в новом международном выставочном комплексе в Шанхае.
Компания – традиционный участник данного международного форума,поскольку продукты Уралхимпласта – фенольные новолаки,полиэтиленполиамины, ортокрезол – имеют большой потенциал на рынкеКитая. ICIF-2010 стал для УХП площадкой заключения целого ряда новыхконтрактов. Так, с индийской компанией Deepak подписан договор опробной поставке ортокрезола и алкилфенола уже в октябре 2010. Послеподтверждения качества компания готова к переговорам о долгосрочномсотрудничестве по этим продуктам.
На ICIF-2010 компания получилапредложения по открытию в Китае торгового представительства. Такаявозможность может быть рассмотрена руководством Уралхимпласта приувеличении поставок продукции в Китай в ближайшем будущем. На выставкеУралхимпласт представил так же свой новый инфраструктурный проект «ХимПарк "Тагил"», который вызвал широкий интерес множества химическихкомпаний Китая.
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