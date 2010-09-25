Уралхимпласт подписал ряд перспективных контрактов на ICIF-2010

Компания – традиционный участник данного международного форума,поскольку продукты Уралхимпласта – фенольные новолаки,полиэтиленполиамины, ортокрезол – имеют большой потенциал на рынкеКитая. ICIF-2010 стал для УХП площадкой заключения целого ряда новыхконтрактов. Так, с индийской компанией Deepak подписан договор опробной поставке ортокрезола и алкилфенола уже в октябре 2010. Послеподтверждения качества компания готова к переговорам о долгосрочномсотрудничестве по этим продуктам.