Эпоха больших перемен

Классическим примером такой компании является известный британский производитель Fly. В 2012 году Fly сенсационно для многих ворвался в тройку лучших по продажам мобильной техники на российском рынке, уступив лишь двум признанным глобальным лидерам. Данный успех является отнюдь не случайностью, а плодом многолетней работы всей команды инженеров, маркетологов, дизайнеров и других специалистов компании, для которой отечественный рынок является одним из приоритетных.

В Москве работает крупный локальный центр компании, благодаря чему Fly всегда знает, что нужно российским покупателям, и оперативно создает новые успешные продукты во всех сегментах рынка смартфонов. Сотрудничество с ведущими производителями комплектующих и строгий контроль качества позволяют компании не опасаться за надежность и долговечность устройств, которые лучше всего подтверждаются высокими показателями продаж.

Смартфоны и телефоны Fly позволяют экономить бюджет даже после покупки, ведь все модели компании поддерживают работу 2 сим-карт, с которыми Вы сможете выбирать оптимальные тарифы на голосовые вызовы и интернет-трафик.

В бюджетном сегменте наиболее популярными смартфонами под брендом Fly являются две модели: Fly Jazz (IQ238) И Fly Evoke (IQ430). По оценкам экспертов, на сегодняшний день эти модели являются одними из самых доступных Android смартфонов, что вкупе с неплохим техническим оснащением объясняет их успех на рынке. Покупателями бюджетных устройств чаще всего являются люди, у которых раньше не было смартфона, либо те, кто не только планирует пользоваться телефоном в основном для звонков и отправки SMS, но и собирается использовать все преимущества современного девайса: доступ в интернет, общение в социальных сетях, работа в почтой и офисными документами, проведение досуга за чтением электронных книг, играми, просмотром кино, а также пользоваться миллионами приложений на все случаи жизни из магазина Play Market.

Fly Jazz – компактный смартфон в корпусе из качественных материалов. Он оснащен всем необходимыми характеристиками для вашего удобства: процессор 1ГГц гарантирует быструю работу смартфона и защиту от «зависаний»; камера 3,2 Мп позволит запечатлеть все самые интересные моменты вашей жизни в четких красочных снимках (а также записывать видео!); относительно небольшой сенсорный экран в 3.5 дюйма удобен как для игр, так и для путешествий по всемирной паутине, просмотра фоток и видео. Небольшой экран обеспечивает компактные габариты устройства, что делает его особенно удобным в повседневном использовании. Fly Jazz поддерживает работу с 2 SIM-картами и картами памяти до 32Гб и даже может использоваться для «раздачи» мобильного Интернета через Wi-Fi.

Весьма похожими возможностями обладает и другая, ранее анонсированная модель – Fly Evoke (IQ430). Несомненной изюминкой смартфона является наличие двухъядерного процессора, что положительно сказывается на общем быстродействии смартфона. Также стоит обратить внимание на поддержку высокоскоростной сети передачи данных 3G, так что теперь делиться своими файлами с друзьями и гулять по интернету можно будет еще быстрее! Удобно использовать Fly Evoke и в качестве MP3-плеера, ведь он способен проигрывать треки с довольно высоким битрейтом, можно создавать плейлисты, да и небольшие габариты гаджета в данном случае являются большим плюсом.