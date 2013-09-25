Еще один повод заехать на выставку вооружений: вкуснейшие блюда для гостей и участников от «КорпусГрупп»

Услугу кейтеринга для участников и гостей выставки RAE-2013 оказывает «Корпус Групп». Для ценителей здесь и широкий ассортимент барбекю, и немецких колбасок, красной и белой рыбы, шашлыка из свинины, телятины, курицы, а также настоящий узбекский плов, и родные вареники, пельмени, блины и уха. К слову, перечислена здесь лишь малая часть. TagilCity.ru тоже угостился супиком из тыквы и курочкой.

Важно отметить, что все повара здесь – это работники предприятий «КорпусГрупп Урал», которые готовят пищу на НТМК и на ВГОКе для более чем 9500 человек ежедневно. На выставке предполагается накормить порядка 50 тысяч человек.

Приготовление обедов - не менее ответственное дело, чем выплавка стали, каждый из «КорпусГрупп» отвечает за здоровье и безопасность людей, вот почему здесь работают только лучшие повара! отмечают в компании, обсуждая тему организации мероприятия столь высокого уровня.