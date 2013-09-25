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Лето без огня: в Висимском заповеднике подвели итоги летней противопожарной кампании
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лето без огня: в Висимском заповеднике подвели итоги летней противопожарной кампании

25 сентября 2013, 11:35ОбществоЕвгения
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