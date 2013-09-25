Лето без огня: в Висимском заповеднике подвели итоги летней противопожарной кампании

Основные причины возникновения пожаров в заповеднике - грозы с молниями, длительная сухая и теплая погода. Кроме того, не исключается и человеческий фактор - поджоги.

В этом году удачно совпали несколько факторов: довольно дождливое и нежаркое лето, отсутствие сухих гроз, а также проведенные профилактические работы перед пожароопасным периодом рассказывает Алексей Спирин, заместитель директора по охране окружающей природной среды и экологической безопасности.

Подготовку к лету сотрудники Висимского заповедника начали уже в апреле. Весной был обновлен план тушения пожаров, проведены учения между инспекторами охраны и пожарными сторожами. Кроме того, были приведены в «боевую» готовность и все средства противопожарной безопасности: мотопомпы, бензопилы, пожарные тракторы, зажигательные аппараты.

Все лето добросовестно выполняли свою работу пожарные сторожа. Основная их обязанность – наблюдение за территорией Висимского заповедника с пожарной вышки высотой 12 м.

Техника может дать сбой, так что люди - самое надежное средство. Для инспектирования обстановки на вышку нужно было забираться три раза в день: в 8 утра, в час дня и в 8 вечера. Конечно, если идут дожди, то наблюдение не производится рассказывает Николай Аликин, пожарный сторож Висимского заповедника.

Весной этого года Висимский заповедник объявлял набор волонтеров для пожарной охраны. К сожалению, не нашлось таких людей, которые были бы готовы приехать в заповедник не меньше, чем на месяц. 30 дней – это минимальный срок работы пожарным сторожем, поскольку за это время волонтеру нужно обучиться работать с техникой, с лесом. В заповеднике надеются, что следующим летом найдутся самоотверженные люди, которые будут готовы работать на благо природы.

Напомним, в прошлом году пожары были горячей темой для обсуждения. В июле 2012 года сотрудники своими силами тушили низовой и подземный пожар площадью чуть больше гектара. Спасало расположенное неподалеку болото - огонь не распространялся. А вот фото возгорания в середине августа 2012 года:

Фото Висимского заповедника.