На RAE-2013 представили новые районы Александровский 1 и 2 в Нижнем Тагиле

В третьем павильоне располагается резиденция Администрации города, где неоднократно был замечен Сергей Носов. Именно этот павильон, конечно, многих привлекает огромным макетом.

После некоторых комментариев от представителя проекта, выяснилось, что на макете представлена территория Старой Гальянки. Та, что за Уральским проспектом, у комплекса «Солнечный», только в новом, современном обличии.

Представляет данный проект компания «AS Group Investmen» - динамично развивающееся предприятие, которое, занимая лидирующую позицию в строительной индустрии, успешно обеспечивает весь технологический комплекс – от собственного производства строительных материалов и ведения проектных работ до сдачи объектов «под ключ».

Именно эта компания уже занимается постройкой комплекса Александровский 1 и Александровский 2 в Нижнем Тагиле. Как рассказал TagilCity.ru представитель данной фирмы, земля под строительство уже выкуплена, так что данный проект действительно будет воплощен. К слову, пока примерную оценочную стоимость застройки назвать не могут, но постройка глаз уж точно радует. Среди знакомых тагильчанам объектов – ТЦ «Лента», медицинский центр и Олимпийский комплекс вдоль Уральского проспекта.

Кроме того, важно знать, что любой офис, в любом городе должен быть оборудован специальной системой безопасности. Самым примитивным уровнем являются офисные перегородки в Москве. И поэтому важно установить еще и звукоизоляцию.