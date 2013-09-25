На выставке вооружений в Нижнем Тагиле подписано соглашение о создании Инженирингового Центра в сфере машиностроения (ФОТО)

Соглашение подписано между Правительством Свердловской области, УрФУ имени первого президента Бориса Николаевича Ельцина, Союзом предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и Некоммерческим партнерством машиностроительных предприятий Свердловской области. В подписании приняли участие Денис Паслер (Председатель Правительства Свердловской области), Виктор Кокшаров (ректор УрФУ им. Б. Ельцина), Леонид Шалимов (вице-президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности, председатель совета главных конструкторов Свердловской области), Алексей Молотков (председатель Некоммерческого партнерства машиностроительных предприятий Свердловской области).

Несмотря на довольно быструю процедуру и некоторую рамочность церемонии, это дало огромный шаг в развитие машиностроения в стране. Стоит отметить, что для мира создание таких центров не новость, однако, для страны - это существенный шаг вперед.

Это интеллектуальные ресурсы в науку и для института, это будущее оборонной промышленности, предприятий, которые активно развиваются, вносят весомый вклад в развитие экономики, в развитие вообще всей страны. Союз машиностроителей – координирующий орган в части развития и внедрения новых экономик, технологий и инновационных направлений. Инновационные направления – это очень важно для того, чтобы и в дальнейшем создавать новые технологии, заниматься снижением себестоимости, быть конкурентоспособным.

Как я всегда предполагал, знал, что вузы, которые будут финансироваться государством, это топ и хорошая команда, это сильный, большой шаг для развития субъекта Свердловской области, так что это очень правильное направление, которые мы берем, -- резюмировал Денис Паслер.

Конечно, слово взял и Виктор Кокшаров. Он пояснил, каким образом работа Центра при УрФУ обеспечит будущее нашей оборонной промышленности:

Создание этого центра ведет к решению сразу нескольких задач. Это, конечно же, образовательная, особенно по направлению машиностроения, у студентов будет возможность прикоснуться с совершенно новым технологиям, новому оборудованию, во-вторых, это проведение прикладных научных исследований, в-третьих, задачи производственные, связанные с инженированием, консультированием. Сегодня предприятия оборонной промышленности уверенно развиваются, поэтому крайне необходимо создание такого центра. И мы готовы участвовать в создании. Уже сейчас могу сказать, что передовыми направлениями станут лазерные и аддитивные технологии Виктор Кокшаров.

Таким образом, именно в Нижнем Тагиле было положено начало новой большой работе, которая даст Свердловской области возможность еще более утвердиться в качестве ключевого ресурса в оборонной промышленности и машиностроении в целом по стране.