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На выставке вооружений в Нижнем Тагиле подписано соглашение о создании Инженирингового Центра в сфере машиностроения (ФОТО)
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На выставке вооружений в Нижнем Тагиле подписано соглашение о создании Инженирингового Центра в сфере машиностроения (ФОТО)

25 сентября 2013, 17:40ОбществоЕвгения
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