На выставке вооружений в Нижнем Тагиле подписано соглашение о создании Инженирингового Центра в сфере машиностроения (ФОТО)
Сегодня, 25 сентября, в ходе первого дня выставки вооружений в Нижнем Тагиле подписано соглашение о создании Инженирингового Центра на базе Уральского федерального университета имени Б. Ельцина.
Соглашение подписано между Правительством Свердловской области, УрФУ имени первого президента Бориса Николаевича Ельцина, Союзом предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области и Некоммерческим партнерством машиностроительных предприятий Свердловской области. В подписании приняли участие Денис Паслер (Председатель Правительства Свердловской области), Виктор Кокшаров (ректор УрФУ им. Б. Ельцина), Леонид Шалимов (вице-президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности, председатель совета главных конструкторов Свердловской области), Алексей Молотков (председатель Некоммерческого партнерства машиностроительных предприятий Свердловской области).
Несмотря на довольно быструю процедуру и некоторую рамочность церемонии, это дало огромный шаг в развитие машиностроения в стране. Стоит отметить, что для мира создание таких центров не новость, однако, для страны - это существенный шаг вперед.
Это интеллектуальные ресурсы в науку и для института, это будущее оборонной промышленности, предприятий, которые активно развиваются, вносят весомый вклад в развитие экономики, в развитие вообще всей страны. Союз машиностроителей – координирующий орган в части развития и внедрения новых экономик, технологий и инновационных направлений. Инновационные направления – это очень важно для того, чтобы и в дальнейшем создавать новые технологии, заниматься снижением себестоимости, быть конкурентоспособным.
Как я всегда предполагал, знал, что вузы, которые будут финансироваться государством, это топ и хорошая команда, это сильный, большой шаг для развития субъекта Свердловской области, так что это очень правильное направление, которые мы берем, -- резюмировал Денис Паслер.
Конечно, слово взял и Виктор Кокшаров. Он пояснил, каким образом работа Центра при УрФУ обеспечит будущее нашей оборонной промышленности:
Создание этого центра ведет к решению сразу нескольких задач. Это, конечно же, образовательная, особенно по направлению машиностроения, у студентов будет возможность прикоснуться с совершенно новым технологиям, новому оборудованию, во-вторых, это проведение прикладных научных исследований, в-третьих, задачи производственные, связанные с инженированием, консультированием. Сегодня предприятия оборонной промышленности уверенно развиваются, поэтому крайне необходимо создание такого центра. И мы готовы участвовать в создании. Уже сейчас могу сказать, что передовыми направлениями станут лазерные и аддитивные технологии Виктор Кокшаров.
Таким образом, именно в Нижнем Тагиле было положено начало новой большой работе, которая даст Свердловской области возможность еще более утвердиться в качестве ключевого ресурса в оборонной промышленности и машиностроении в целом по стране.
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