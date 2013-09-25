Первые новости с RAE-2013 в Нижнем Тагиле: целые коридоры ДПС вплоть до самых павильонов (ФОТО)
С самого утра на полигон «Старатель» в Нижнем Тагиле подтягиваются заинтересованные граждане: выставка вооружений, событие, о котором говорили, которое ждали, и сегодня в 14:00 состоится торжественное открытие.
Тем не менее, даже сейчас есть хорошая активность, на выставке замечен Глава Нижнего Тагила Сергей Носов (в ближайшее время пользователи TagilCity.ru смогут прочесть комментарии первых лиц города, области, страны о происходящем).
Напомним, те, кто едет на личном транспорте, должны оставить его на перехватывающей парковке - и пока места есть. Далее вас забирает автобус и довозит до павильонов, водители, к слову, в хорошем расположении духа: в шутку просят оплатить проезд, а потом смеются.
Интересный факт, но от парковки до павильонов выстроен буквально живой коридор из сотрудников ДПС, да и на подъезде к Старателю сложно не заметить пристальное внимание со стороны правоохранительных органов.
Вот первые снимки с RAE-2013 в Нижнем Тагиле:
© TagilCity.ru с места событий