Первые ошибки тагильчан на новой развязке у «Музея» (ФОТО, схема проезда)
Со вчерашнего дня тагильские автовладельцы пробираются с Гальянки на улицу Островского по новой дороге. Уже многие заметили, что утренняя пробка на выезде с ГГМ резко уменьшилась, однако, не все пока успевают сообразить, как же нужно ехать на данном участке.
В комментариях к новости об открытии проезда один из пользователей TagilCity.ru Сергей опубликовал ряд фотографий с камер «Сети Тагила», где видно, как прямо по «встречке» едут машины, водители которых, видимо, не нуждаются в правах.
Всего за пару минут (на фото видно, что строительная техника проехала не более 20 метров) на участке нарушили правила три машины. При этом патрульные службы следили за движением только вчера в первой половине дня. Напомним, еще два месяца назад, в июле, появилась схема проезда, которую TagilCity.ru повторно публикует ниже. Советуем водителям разобраться в новом положении дел, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.
Фото пользователя Сергей с камер «Сети Тагила».
Схема движения на участке Ленина-Островского.
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