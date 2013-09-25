Первые ошибки тагильчан на новой развязке у «Музея» (ФОТО, схема проезда)

В комментариях к новости об открытии проезда один из пользователей TagilCity.ru Сергей опубликовал ряд фотографий с камер «Сети Тагила», где видно, как прямо по «встречке» едут машины, водители которых, видимо, не нуждаются в правах.

Всего за пару минут (на фото видно, что строительная техника проехала не более 20 метров) на участке нарушили правила три машины. При этом патрульные службы следили за движением только вчера в первой половине дня. Напомним, еще два месяца назад, в июле, появилась схема проезда, которую TagilCity.ru повторно публикует ниже. Советуем водителям разобраться в новом положении дел, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.