В Нижнем Тагиле стартует выставка вооружений

По прогнозам экспертов, на выставке вооружений Россия планирует подписать контракты на сумму порядка 1 млрд евро.

Вторые два дня выставки будут открытыми для всех любителей милитари-шоу. Возможность продемонстрировать боевую технику в работе считается главной «фишкой» RAE. На этот раз зрителям обещают показать усовершенствованную модель боевой машины поддержки танков - БМПТ «Терминатор», самоходную плавающую 125-мм артустановку «Спрут» и многое другое.

Отметим, что незадолго до начала мероприятия тагильчанам сделали неожиданный подарок — отремонтировали дороги в городе. Говорят, это верный признак того, что на выставку может приехать Владимир Путин.