В Нижнем Тагиле стартует выставка вооружений
25 сентября на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле начнет работы выставка Russia Arms Expo 2013. На Урал должны приехать представители более 50 стран-делегаций, а также столичные чиновники.
По прогнозам экспертов, на выставке вооружений Россия планирует подписать контракты на сумму порядка 1 млрд евро.
Вторые два дня выставки будут открытыми для всех любителей милитари-шоу. Возможность продемонстрировать боевую технику в работе считается главной «фишкой» RAE. На этот раз зрителям обещают показать усовершенствованную модель боевой машины поддержки танков - БМПТ «Терминатор», самоходную плавающую 125-мм артустановку «Спрут» и многое другое.
Отметим, что незадолго до начала мероприятия тагильчанам сделали неожиданный подарок — отремонтировали дороги в городе. Говорят, это верный признак того, что на выставку может приехать Владимир Путин.
Как показывает практика прошлых лет, на дорогах области, особенно на трассе Екатеринбург-Серов, по всей видимости, будут в эти активно работать сотрудники ДПС.
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