Выставка вооружений в Нижнем Тагиле: разработки, проекты и готовые решения (ФОТО)

Танки, боевые машины, зрелища – это то, что привлекает гостей выставки в нашем городе. Кроме того, это замечательная возможность увидеть то, что разрабатывается «не для общего обозрения» в обычной жизни, то, что интересно, но не доступно для обычного жителя.

Около десятка павильонов вместили в себя более 400 экспонентов. Танки и боевые машины, в свою очередь, расположились на улицах – каждый демонстрирует то, на что способна их техника. Пожарные автомобили, «Скорпионы», бронетранспортеры, Камазы и многое другое показали свои возможности на полигоне, которому, кстати, исполнилось 75 лет.

Преодоление препятствий – искусственных, водных, поражение целей, выстрелы – всем этим любовались зрители, а жители города и пригорода, надо сказать, также могли слышать всё действо. Удары были такой силы, что даже павильоны ощутимо сотрясались.

Путешествуя между стендами, можно увидеть много всего интересного, например: «Вулкан» - огнезащитный состав в одном проявлении и теплозащитный в другом, с первого взгляда напоминает строительную замазку, однако, как выяснилось, при застывании может выдерживать температуру о -100°C до +1300°C. Состоит, к слову, из компонентов российского производства и используется для обеспечения термо- и огнезащиты.

Другой, важный экспонат, - устройство, которое позволяет за доли секунды обнаруживать молекулярные количества взрывчатых веществ, кроме того, может выявить в скоплении людей лицо, которое имело контакт со взрывчаткой.

Перемещаясь в другой павильон среди прочего, особое внимание привлекает с виду обычный офисный телефон. Однако, как оказалось, с его помощью можно вести защищенные речевые переговоры – с защитой обмена речевой информацией. Телефон стоит, кстати, ни много ни мало 500 тысяч рублей, и обычно используется в специфической сфере, «в которой информация может стоить гораздо больше самого аппарата».

Представлен на выставке и мобильный комплекс для утилизации боеприпасов, представленный в виде макета. Он включает в себя целых три линии работы с боеприпасом: линия разделки артиллерийских выстрелов, линию разделки реактивных снарядов и линию изготовления промышленных взрывчатых веществ.

И еще один экспонент - компания «Елецгидроагрегат» родом из города Елец, Липецкой области, играет особую роль в судьбе нашего Уралвагонзавода – она изготавливает составляющие для танков, потребителем которых и является корпорация УВЗ. Насосы, электронасосные агрегаты, механизмы распределения, краны управления, гидрозамки, клапаны – без всего этого танк не будет полноценным, как рассказал TagilCity.ru представитель компании «Елецгидроагрегат».

Сотни других экспонатов также представлены на выставке, которые подразумевают даже интерактивное взаимодействие. Например, можно «поиграть в приставку», рассмотреть себя в тепловизоре, посидеть в БТР. Выставка Russia Arms Expo – важнейшее мероприятие, осуществляющее интеграцию и взаимодействие сфер и представителей разных структур общества.