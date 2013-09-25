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Выставка вооружений в Нижнем Тагиле: разработки, проекты и готовые решения (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выставка вооружений в Нижнем Тагиле: разработки, проекты и готовые решения (ФОТО)

25 сентября 2013, 20:25Общество
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