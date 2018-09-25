Эвакуация из-за бесхозного предмета прошла в школе №95 в Нижнем Тагиле

Все ученики и сотрудники школы были выведены на улицу. Очевидцы сообщали, что началась внеплановая эвакуация.

К месту съехались спецслужбы, которые предприняли все необходимые меры безопасности.

В пресс-службе МУУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что причиной эвакуации в школе №95 стало обнаружение бесхозного предмета.