Эвакуация из-за бесхозного предмета прошла в школе №95 в Нижнем Тагиле

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25 сентября около 15:00 в школе №95, расположенной по адресу Бобкова, 3 в Нижнем Тагиле прошла эвакуация. Причиной стало обнаружение бесхозного предмета.
Сюжеты: Нижний Тагил
Все ученики и сотрудники школы были выведены на улицу. Очевидцы сообщали, что началась внеплановая эвакуация.
К месту съехались спецслужбы, которые предприняли все необходимые меры безопасности.
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В пресс-службе МУУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что причиной эвакуации в школе №95 стало обнаружение бесхозного предмета.
По итогам проведённой сотрудниками полиции проверки установлено, что обнаруженный предмет никакой опасности не представляет, пояснили в беседе с TagilCity.ru в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.
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