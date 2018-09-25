Нижний Тагил рассматривает вопрос персонификации дополнительного образования

Обучение детей в кружках дополнительного образования является бесплатным, однако на их развитие требуются дополнительные деньги. Поэтому в Нижнем Тагиле активно обсуждается вопрос персонификации, которая будет способствовать развитию этой сферы. Данная система уже введена в некоторых городах России в качестве эксперимента.

У каждого ребенка есть свой небольшой капитал, который он может принести в систему дополнительного образования. В этой связи необходимо учитывать интересы детей при разработке программы, рассказала начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Директор ГДДЮТ Оксана Михневич, считает систему персонификации выгодной, так как она способствует привлечению дополнительных средств. Однако по ее мнению, не все педагоги могут оказаться востребованными.

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