«Норникель» вложил 5 млрд рублей в реконструкцию аэропорта «Норильск»

По данным издания «Новые известия», после реставрации взлетно-посадочная полоса стала отвечать самым современным требованиям в сфере безопасности полетов. Теперь воздушная гавань Норильска сможет принимать любые самолеты вне зависимости от погодных условий.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько заявил, что строительство взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта велось с учетом всех авиационных норм, правил и требований. После реставрации полеты станут более безопасными и комфортными для пассажиров, отметил Нерадько.

По словам старшего вице-президента – руководителя блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля» Сергея Батехина, модернизация аэропорта – важнейший инфраструктурный и социальный проект. Благодаря новой воздушной гавани местное население сможет быстро и комфортно перемещаться за пределы области для работы, учебы и отдыха. Бахтенин заявил, что «Норникель» приложил все усилия для того, чтобы во время ремонта аэропорт не переставал работать даже во время максимальных нагрузок.

В 2013 году началась реконструкция. Так как аэропорт продолжал функционировать, то рабочим приходилось заниматься модернизацией только летом. Проект контролировал президент России Владимир Путин, поскольку воздушная гавань имеет стратегическое значение для развития всей Арктики. В 2019 году реконструкция должна закончиться. Тогда «Норильск» будет одним из самых современных аэропортов Российской Арктики.