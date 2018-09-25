ООО «Андижан» в Екатеринбурге выплатит штраф за незаконный захват земли

Предприятие «Андижан» в Екатеринбурге выплатит 60 тыс. рублей за незаконное размещение трейлера «Закусочная» на части земель общего пользования.
В ходе проверки в августе 2018 года выяснилось, что ООО «Андижан» разместило объект торговли трейлер «Закусочная» в Екатеринбурге на улице Машиностроителей, самовольно захватив при этом часть земель общественного пользования.
Незаконность размещения торговой точки подтвердилась при осмотре указанного земельного участка сотрудниками прокуратуры с привлечением специалистов земельного комитета.
По факту нарушения в отношении юридического лица ООО «Андижан» и директора предприятия были возбуждены административные дела ст. 7.1 КоАП РФ. По итогам их рассмотрения юридическое и должностное лицо получили штраф в размере 50 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно.
24 сентября 2018 года предприятие освободило занимаемую территорию, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.