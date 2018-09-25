ООО «Андижан» в Екатеринбурге выплатит штраф за незаконный захват земли

В ходе проверки в августе 2018 года выяснилось, что ООО «Андижан» разместило объект торговли трейлер «Закусочная» в Екатеринбурге на улице Машиностроителей, самовольно захватив при этом часть земель общественного пользования.

По факту нарушения в отношении юридического лица ООО «Андижан» и директора предприятия были возбуждены административные дела ст. 7.1 КоАП РФ. По итогам их рассмотрения юридическое и должностное лицо получили штраф в размере 50 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно.